Usa: Kennedy Jr. accusa Biden di censurare i contenuti sui social media (2)

- I profili di Kennedy sui principali social media sono stati bloccati nel gennaio 2021, dopo la pubblicazione da parte del candidato, ex membro del Partito democratico, di contenuti in merito agli effetti avversi dei vaccini contro il Covid-19, che le piattaforme hanno stabilito essere disinformazione anche sulla base di direttive giunte dall'amministrazione del presidente Joe Biden. Kennedy, legale per le cause ambientali e noto per le sue posizioni scettiche nei confronti di vaccini e case farmaceutiche, ha ottenuto il mese scorso una ingiunzione contro la sospensione dei suoi profili sui social media, che però è bloccata in attesa dell'esito del pronunciamento della Corte Suprema. (segue) (Was)