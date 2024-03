Usa: Kennedy Jr. accusa Biden di censurare i contenuti sui social media (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di queste rivelazioni, gli Stati di Missouri e Louisiana e cinque utenti privati di social media hanno intentato una causa contro l'amministrazione Biden, accusandola di aver violato il Primo emendamento della Costituzione Usa imponendo criteri per la moderazione dei contenuti su social media come Facebook, YouTube e X. Secondo i promotori dell'iniziativa legale, il governo federale è ricorso a pratiche coercitive per censurare opinioni e posizioni politiche sgradite: un'accusa riconosciuta come fondata dalle corti inferiori, ma respinta dall'amministrazione Biden, che sostiene invece di aver agito per mitigare i rischi della disinformazione online. (Was)