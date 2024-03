Usa: corte d'appello, costituzionale privare imputati del diritto al porto d'armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello federale del Nono circuito, con sede a San Francisco, in California, ha stabilito che privare i cittadini imputati in processi penali del diritto alla detenzione di armi da fuoco non costituisca una violazione dei dettami della Costituzione degli Stati Uniti. La corte ha così confermato il pronunciamento di un tribunale di livello inferiore, decretando una sconfitta per i promotori del Secondo emendamento della Costituzione Usa, che tutela il diritto alla detenzione privata di armi da fuoco. Stando al collegio di tre giudici della Corte d'appello, le restrizioni a carico degli imputati in processi penali costituiscono un equo bilanciamento dei diritti degli imputati in attesa di processo, delle esigenze di sicurezza della collettività e di necessarie considerazioni di carattere logistico. (Was)