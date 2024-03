Usa: Congresso raggiunge accordo sul rifinanziamento della Sicurezza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Congresso federale degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per il rifinanziamento del Dipartimento della sicurezza interna (Dhs) fino alla fine del 2024. Lo riferisce una fonte congressuale citata dal quotidiano "The Hill". I negoziatori repubblicani e democratici starebbero ultimando gli ultimi dettagli del testo legislativo da approvare prima di venerdì, quando scadrà una misura temporanea di rifinanziamento delle attività del governo federale. (Was)