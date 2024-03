Giappone: banca centrale abbandona i tassi di riferimento negativi dopo 17 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rengo, la più grande confederazione sindacale del Giappone, ha annunciato venerdì di aver negoziato aumenti salariali medi del 5,28 per cento durante l'annuale sessione di contrattazioni con le grandi aziende giapponesi, nota come "shunto". Gli aumenti, che scatteranno il mese prossimo, con l'inizio del nuovo anno fiscale, sono i più alti concessi dalle aziende giapponesi dal 1991 ad oggi. I negoziati con grandi aziende come Toyota, Hitachi e Panasonic si sono conclusi questa settimana, e molte aziende hanno accolto appieno le richieste sindacali. Nippon Steel ha concesso un aumento dei salari mensili pari al 14 per cento, addirittura superiore a quanto richiesto dai sindacati. (segue) (Git)