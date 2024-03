Ucraina: senatore Graham a Kiev, "arruolate a tutte le età, serve più gente al fronte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham, in visita a Kiev, ha sollecitato il parlamento ucraino ad approvare quanto prima un disegno di legge che abbassi i limiti di età minimi per la mobilitazione dei civili nelle forze armate, e faccia fronte così alla carenza sempre più acuta di soldati da impiegare per contrastare l'invasione militare della Russia. Lo riferisce il quotidiano "Washington Post", aggiungendo che Graham ha contestato l'esclusione dalla coscrizione degli uomini di età inferiore a 27 anni. "Spero che quanti hanno il diritto di servire nelle forze armate dell'Ucraina si uniscano alla lotta", ha detto Graham. (segue) (Was)