Ucraina: senatore Graham a Kiev, "arruolate a tutte le età, serve più gente al fronte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso credere che il limite sia a 27 (anni)", ha aggiunto il senatore. "State combattendo per sopravvivere, dovreste servire (a qualsiasi età), non a 25 o 27 anni", ha affermato il repubblicano, aggiungendo che "serve più gente in prima linea". La "Washington Post" sottolinea che Graham non ha potuto fornire alcuna rassicurazione concreta in merito all'approvazione da parte della Camera dei rappresentanti Usa, e anzi, ha sollecitato gli ucraini ad arruolarsi volontariamente indipendentemente dalla prosecuzione o meno dell'assistenza statunitense: "Non importa quel che faremo noi, dovete combattere per voi stessi", ha detto il senatore. (Was)