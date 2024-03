Usa: Biden ospiterà vertice trilaterale coi leader di Giappone e Filippine l'11 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ospiterà un vertice trilaterale con il primo ministro del Giappone Fumio Kishida e il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. l'11 aprile prossimo. Lo ha annunciato ieri la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, secondo cui i tre leader "porteranno avanti il partenariato trilaterale costruito su profondi legami storici di amicizia, relazioni economiche solide e in crescita, un impegno orgoglioso e risoluto nei confronti dei valori democratici condivisi e una visione comune per un Indo-Pacifico libero e aperto". Il vertice, che coinciderà con la visita di Stato del premier Kishida a Washington, fornirà un'opportunità al presidente Biden per riaffermare la "ferrea alleanza" degli Stati Uniti con Giappone e Filippine, discutendo questioni come le dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale e la cooperazione sulle tecnologie emergenti, le catene di fornitura e il contrasto al cambiamento climatico. (segue) (Was)