Auto: colosso Usa dell'autonoleggio Herz licenzia l'ad dopo il fiasco delle auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense del noleggio di autoveicoli Hertz Corporation, ha deciso di sostituire il proprio amministratore delegato Stephen Scherr, protagonista della svolta dell'azienda verso la mobilità elettrica rivelatasi un drammatico insuccesso a gennaio, con l'annuncio da parte dell'azienda della dismissione di 20mia auto elettriche, pari a un terzo della sua flotta di veicoli elettrici. Scherr, veterano di Goldman Sachs, sarà sostituito alla fine di questo mese da Gil West, ex direttore operativo di Delta Air Lines e della controllata Cruise di General Motors. Lo scorso anno gli acquisti di auto elettriche da parte di utenti privati negli Usa sono aumentati del 40 per cento superando per la prima volta il milione, ma il dato è stato comunque inferiore alle aspettative dei costruttori di auto, che complici le pressioni dei governi occidentali stanno hanno deciso di investire pesantemente nella mobilità elettrica. Nell'ultimo trimestre Hertz ha visto calare i ricavi di 245 milioni di dollari a causa della rapida svalutazione delle auto elettriche che ha deciso di rivendere. (segue) (Was)