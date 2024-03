Auto: colosso Usa dell'autonoleggio Herz licenzia l'ad dopo il fiasco delle auto elettriche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hertz ha deciso lo scorso gennaio di vendere un terzo della sua flotta di automobili elettriche - circa 20mila auto su un totale di 60mila - e di acquistare al loro posto autovetture con motori a benzina. Negli scorsi anni l'azienda aveva investito ingenti risorse nella conversione della sua flotta di autoveicoli all'elettromobilità. I veicoli elettrici si sono rivelati però un peso gravoso per le finanze dell'azienda, perché nonostante i costi di manutenzione inferiori, presentano costi di riparazione molto più elevati in caso di incidente, e perdono valore di mercato assai più rapidamente rispetto alle auto a benzina. "Le riparazioni per sinistri e danni su un'auto elettrica spesso costano circa il doppio rispetto a riparazioni simili sui veicoli (con motore) a combustione interna", aveva spiegato a gennaio l'ad Stephen Scherr. Il calo dei prezzi delle auto elettriche, inoltre, ha spinto al ribasso il valore dell'usato, che già risente del progressivo calo dell'autonomia assicurata dalle batterie. Hertz si aspetta che la svalutazione delle auto elettriche costerà all'azienda 245 milioni di dollari, pari a circa 12.250 dollari per ciascuna autovettura elettrica nella sua flotta. (Was)