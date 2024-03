Gaza: Israele invierà delegazione a Washington per discutere l'invasione di Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha acconsentito a inviare una delegazione di funzionari governativi a Washington per discutere le preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo i suoi piani per l'invasione della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto la Casa Bianca, ribadendo che invadere la città, dove centinaia di migliaia di palestinesi hanno trovato rifugio dai bombardamenti israeliani degli ultimi mesi, "metterebbe potenzialmente a rischio oltre un milione di civili". Biden ha tentato nuovamente di dissuadere Netanyahu dal lanciare l'invasione terrestre della città durane un "franco" colloquio telefonico nella giornata di ieri, come riferito dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "Una vasta operazione di terra (a Rafah) sarebbe un errore, porterebbe ad altre morti di civili innocenti, peggiorerebbe una crisi umanitaria già grave, aumenterebbe l'anarchia a Gaza e isolerebbe ulteriormente Israele sul piano internazionale", ha detto Sullivan. (Was)