Francia: premier Attal vuole la settimana lavorativa di 4 giorni

- Il primo ministro francese Gabriel Attal valuta la possibilità di applicare in Francia la settimana lavorativa di 4 giorni. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", questa possibilità verrà studiata in occasione di un seminario di lavoro del governo, il prossimo 27 marzo. Secondo quanto riferiscono molti media, accorciare la settimana lavorativa aiuterebbe soprattutto i genitori divorziati, che avrebbero più tempo per stare con i figli, ma l'esecutivo ha specificato al quotidiano "Le Figaro" che la misura "si rivolge a tutti". Quando era ministro dei Conti pubblici, Attal ha già sperimentato nella sua amministrazione la settimana di 4 giorni. (Frp)