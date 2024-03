Libia: Dabaiba, riserve valutarie ammontano a 84 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve valutarie della Libia ammontano a 84 miliardi di dollari. Lo ha affermato primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba in un discorso alla nazione. "Negli ultimi 3 anni abbiamo versato 75 miliardi di dollari nelle casse della Banca Centrale", osservando come si tratti di "una riserva che ci basterà per anni e che manca ad alcuni dei Paesi nostri vicini", ha detto Dabaiba. Il premier ha poi evidenziato come il tasso di inflazione sia sceso "a un livello mai riscontrato in quasi nessun Paese della regione, dal 5 per cento nel 2022 all’1,8 per cento nel 2023". Dabaiba ha poi espresso il suo rifiuto della recente azione intrapresa dal presidente della Camera dei Rappresentanti, Aguila Saleh, di imporre ai cittadini una tassa per coprire le spese parallele. Il premier ha sottolineato che la situazione economica del Paese è molto buona, secondo i rapporti ufficiali della Banca centrale. (Lit)