Usa: giudice blocca richiesta Trump, Stormy Daniels e Michael Cohen potranno testimoniare

- Il giudice Juan Merchan ha respinto una richiesta presentata dai legali di Donald Trump, per impedire a Stormy Daniels e a Michael Cohen di testimoniare nel quadro del processo a Manhattan relativo ai pagamenti inviati dall’ex presidente alla pornoattrice durante la campagna elettorale del 2016. La sentenza consente anche all’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, di descrivere “nel dettaglio” le testimonianze di tre persone che hanno affermato di avere ricevuto denaro da Cohen, ex avvocato di Trump, in cambio del silenzio in merito alle relazioni extraconiugali avute con l’ex presidente. (Was)