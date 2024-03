Mobilità: Califano (Pd Lazio), ciclabile Cerveteri e Ladispoli impossibile con nuova provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Ladispoli "anche a Cerveteri inizieranno i lavori per la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la costa con l'obiettivo di interconnettere i due lungomare con quello di Fiumicino. Un progetto splendido che con la nuova Provincia 'Porta d'Italia' non si sarebbe mai potuto concretizzare, perché gran parte di quei fondi sono della Città Metropolitana di Roma Capitale ente da cui qualcuno vorrebbe sganciarsi". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Partito democratico alla Regione Lazio, Michela Califano. "Un'idea folle - aggiunge - un harakiri che rischia di affossare territori che invece andrebbero valorizzati e messi sempre più al centro di un lavoro sinergico, non ghettizzati. Abbracciare questa inutile Provincia significa dover aumentare le tasse e tagliare fondi per i servizi essenziali con l'unico scopo di tenere un carozzone creato solo per dare incarichi a qualcuno. Significa perdere milioni di euro e la possibilità di accedere a bandi legati allo status della Capitale, così come appunto quello per la ciclabilità sostenibile. Perdere peso sulle future scelte legate alla sanità. Uscire definitivamente dai grandi network turistici ed economici. Chi persegue questo obiettivo lo fa solo per proprio tornaconto personale e non certo per il bene dei propri territori", conclude.(Com)