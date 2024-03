Viterbo: elezioni provincia, Paterna (Fd'I), congratulazioni a Stefano Zacchini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni "a Stefano Zacchini per la rielezione in Consiglio provinciale nella lista Tuscia Tricolore". Lo dichiara in una nota la consigliera di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Valentina Paterna, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente, commentando con soddisfazione l'esito delle elezioni provinciali. "Ho appreso con estrema soddisfazione - aggiunge - la notizia della rielezione in Provincia di Stefano Zacchini, collega in Consiglio comunale a Tarquinia. Questo è senz'altro un segnale positivo per il gruppo di Fratelli d'Italia Tarquinia, visto che l'intera maggioranza in Comune lo ha votato in rappresentanza del partito, e rappresenta un successo anche dell'amministrazione comunale che, grazie ai numeri garantiti dal sindaco Alessandro Giulivi e dai consiglieri comunali, ha potuto rieleggere un rappresentante di Tarquinia per la seconda volta consecutiva", conclude. (Com)