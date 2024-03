Sociale: Mollicone-Tozzi (Fd'I), ipotesi tensostruttura Termini colpo di grazia per residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspichiamo che l'ipotesi di apertura di una tensostruttura a Roma Termini non sia il colpo di grazia da parte del Comune di Roma contro i residenti e i commercianti del Municipio Roma I. La zona intorno a Roma Termini, nonostante l'impegno del Prefetto e delle forze dell'ordine, è vittima di degrado, criminalità e violenza, come testimoniano i quotidiani casi di cronaca". Lo dichiarano in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e rappresentante parlamentare della Commissione Giubileo presso la Presidenza del Consiglio, Federico Mollicone, e il consigliere municipale del Municipio Roma I di Fratelli d'Italia, Stefano Tozzi. "Contro il degrado inoltre - aggiungono - ci auguriamo che il Comune investa fondi, come richiesto a gran voce dai cittadini, per una vera riqualificazione di piazza dell'Indipendenza. Siamo d'accordo sul togliere i senza fissa dimora dalle strade, così da garantire il decoro e la sicurezza per i residenti, per chi ci lavora e per i milioni di turisti che ogni anno transitano in queste zone, ma tensostrutture precarie, in un quadrante già ampiamente affollato e rischioso, come quelle proposte non possono essere una soluzione". (segue) (Com)