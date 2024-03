Sociale: Mollicone-Tozzi (Fd'I), ipotesi tensostruttura Termini colpo di grazia per residenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vera solidarietà - aggiungono Mollicone e Tozzi - non è quella di ostentare l'accoglienza e la beneficenza ma è quella di creare un sistema efficiente anche fuori dal centro che possa dare a questi esseri umani una possibilità di rinascita e non concentrarle come se fosse un museo della solidarietà. Il modello che da sempre difendiamo è quello delineato dal Governo Meloni con l'apertura di nuovi centri di accoglienza, analisi e contenimento, dove dovranno essere concentrati tutti i servizi, dalla Croce Rossa, al volontariato, ai servizi medici e le forze dell'ordine così da permettere, quando nel caso, espulsioni immediate: ti curo, verifico la tua situazione, e se non hai diritto ti espello. La zona di Roma Termini, su cui al momento pesano anche i cantieri dei lavori per la riqualificazione di piazza dei Cinquecento, deve essere la porta d'accesso al Giubileo del prossimo anno e l'ipotesi del Comune assomiglia ancora una volta agli ipocriti modelli di finta solidarietà che abbiamo visto negli anni", concludono. (Com)