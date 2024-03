Brasile: registrato nuovo record di domanda di energia per le alte temperature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dalla fine dell'estate, il Brasile ha registrato un nuovo record nella domanda di energia a causa delle alte temperature che stanno colpendo il Paese negli ultimi giorni. L'Agenzia nazionale del sistema elettrico (Ons) ha reso noto che il 15 marzo alle ore 14:37 la domanda ha raggiunto i 102.478 megawatt, di cui il 92,5 per cento di energia sostenibile. Secondo quanto si legge in una nota, l'alta domanda è stata influenzata "dalle condizioni climatiche, in particolare dalle alte temperature nella maggior parte del Paese, che ha visto l'ennesima ondata di caldo". (segue) (Beb)