- La Russia potrebbe attaccare alcuni Paesi europei in qualsiasi momento, e l’Ue “deve essere pronta”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, a “Quarta Repubblica”. Per scongiurare la guerra in Europa bisogna dare maggiore sostegno a Kiev, ha proseguito Kuleba. (Res)