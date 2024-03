© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marwan Issa, vice comandante dell'ala militare di Hamas - le Brigate Ezzedin al Qassam - e terzo funzionario più anziano del movimento a Gaza, è morto in seguito a un attacco israeliano. Lo ha confermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. (Was)