Viterbo: elezioni provincia, Sabatini (Fd'I), congratulazioni e auguri a nuovo Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni e auguri di buon lavoro "a tutti i componenti del nuovo Consiglio provinciale di Viterbo eletti questa mattina ed in particolare ai quattro esponenti di Fratelli d'Italia eletti nella lista di Tuscia Tricolore". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. "Sono certo - aggiunge - che il nuovo Consiglio provinciale saprà esprimere un ruolo di grande collaborazione con i comuni della Tuscia e con gli enti sovraordinati al fine di costruire insieme quelle sinergie essenziali per il bene del nostro territorio. Da parte mia, in qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, assicuro sin da adesso il mio supporto nel sovrano interesse della nostra provincia e per le delicate sfide che ci riguarderanno nel prossimo futuro", conclude.(Com)