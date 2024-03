Brasile: epidemia di dengue, comune di San Paolo decreta lo stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di San Paolo, in Brasile, ha decretato oggi lo stato di emergenza per l'epidemia di dengue. Sono 50 mila i casi segnalati in città dall'inizio del 2024, con 11 vittime. Il decreto di emergenza è stato firmato dopo il raggiungimento di un tasso di incidenza di 414 casi ogni 100 mila abitanti, dal momento che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiara un'epidemia quando il tasso è pari o superiore a 300 casi ogni 100 mila persone. Il provvedimento consente alla città di adottare misure urgenti per combattere il virus, come l'assunzione di manodopera e materiali. Inoltre, in questi casi si possono rinunciare ai bandi di gara per il carattere emergenziale. I casi di dengue nel Paese sono quasi 1,9 milioni, numero che ha già superato il totale dei casi di tutto il 2023. Finora sono 561 le vittime del virus, mentre altre 1.020 morti sono al momento sotto inchiesta. (segue) (Brs)