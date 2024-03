Ue: ministri Esteri trovano accordo su sanzioni a coloni israeliani, si lavora sugli asset russi congelati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discussione diversa, invece, per il congelamento dei beni, misura per la quale serviva l'unanimità, essendo di competenza dell'Ue. "Adesso abbiamo l'unanimità dei Paesi che avevano detto di no che non si oppongono più al regime sanzionatorio", ha dichiarato Borrell in conferenza stampa, spiegando che una lista delle persone sanzionate è già stata preparata e che si dovrà "semplicemente rimetterla sul tavolo e riproporla al Coreper (il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Ue), per essere adottata". Una mossa che potrebbe provocare le reazioni di Israele, dopo quelle arrivate già in mattinata da parte del ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, in reazione alle parole dello stesso Borrell, che al suo arrivo a Bruxelles aveva parlato di fame usata come arma di guerra a Gaza da parte di Israele, definendo la Striscia come "il più grande cimitero a cielo aperto del mondo". Nonostante l'incidente diplomatico, il ministro Katz potrebbe però essere invitato al prossimo Consiglio Affari esteri, in programma per il 22 aprile. (segue) (Beb)