Ue: ministri Esteri trovano accordo su sanzioni a coloni israeliani, si lavora sugli asset russi congelati (4)

- Nel corso del Consiglio di Bruxelles, inoltre, è stata confermata anche la volontà - appoggiata da un'ampia maggioranza dei ministri europei - di proseguire con i lavori per utilizzare i ricavi generati dagli asset russi congelati per aiutare ulteriormente l'Ucraina nella resistenza all'invasione russa. "Ne ho discusso con i ministri, ne abbiamo discusso per mesi, e alla fine della discussione ho detto loro che dobbiamo prendere una decisione sulla base di una proposta concreta, un testo giuridico che solo l'Alto rappresentante può presentare al Consiglio", ha detto Borrell in merito. Come sempre quando si parla di misure restrittive, ha poi proseguito l'Alto rappresentante, l'iter prevede che siano accompagnate da un regolamento congiunto dell'Alto Rappresentante e della Commissione europea. "Dopo la discussione di oggi ho visto che c'è un forte sostegno" per l'uso dei profitti derivanti dagli asset russi congelati "per incrementare le risorse del Fondo europeo per la pace e anche per sostenere lo sviluppo dell'industria della difesa ucraina, e ho intenzione di presentare una proposta concreta prima del Consiglio Europeo", ha aggiunto Borrell."Non sto dicendo che ci sia l'unanimità fra gli Stati membri, ma un forte consenso in favore della decisione", ha poi precisato. Accordo raggiunto, infine, anche sull'adozione di un regime di sanzioni contro i responsabili della morte di Aleksej Navalnyj. Il regime colpirà "30 persone e alcune entità nell'ambito del regime globale di sanzioni per i diritti umani", ha spiegato ancora Borrell chiudendo il Consiglio Affari esteri. (Beb)