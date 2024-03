© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi presentano il nuovo Garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale. Roma, Colonia Felina "I gatti di Piramide", viale del Campo Boario incrocio con via Ostiense (ore 12:30)- Presentazione del nuovo Garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale. Interverranno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessora capitolina all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. Roma, Colonia Felina "I gatti di Piramide", viale del Campo Boario incrocio con via Ostiense (ore 12:30)- Assemblea capitolina: seduta ordinaria, in calendario diverse delibere tra cui il regolamento dell'albo degli operatori economici e quello per la videosorveglianza, il regolamento per le antenne di telefonia mobile e quello per il commercio nella città storica, quest'ultimo presentato dal gruppo di Italia viva all'opposizione. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Assemblea capitolina (ore 10-15)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi inaugura le alberature donate dall'Ambasciata d'Irlanda messe a dimora nell'Asilo nido comunale 'Irlandesi'. Roma, via degli Irlandesi 47 (ore 9:30)– L'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene all'evento conclusivo e di restituzione del Viaggio della Memoria. Roma, Sala della Protomoteca del Campidoglio (ore 10) (segue) (Rer)