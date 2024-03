Ucraina: ministro Esteri Kuleba, non abbiamo mai chiesto soldati europei su nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non ha mai chiesto soldati europei sul proprio territorio ma chiede consapevolezza che “l’era della pace in Europa è finita”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, a “Quarta Repubblica”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha toccato un tema molto importante sulla questione del sostegno all’Ucraina, secondo Kuleba. “Quando Macron parla degli scarponi sul terreno, i politici europei vengono presi dal panico”, ha osservato il ministro degli Esteri, evidenziando tuttavia come il presidente francese intende piuttosto dare maggiore sostegno a Kiev, con l’invio di maggiori quantitativi di droni e munizioni. (Res)