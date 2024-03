Congo-Kinshasa: condannato a sei mesi di reclusione giornalista che indagò sulla morte di un oppositore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista congolese Stanis Bujakera, sotto processo per un articolo in cui insinuava il coinvolgimento delle forze di sicurezza nell'assassinio di un oppositore, è stato condannato a sei mesi di carcere e al pagamento di una multa di un milione di franchi congolesi (pari a circa 400 dollari). È quanto stabilito oggi da un tribunale di Kinshasa, che ha concesso al giornalista di lasciare il carcere di Makala, dove si trova detenuto, a partire da domani, previo il pagamento della multa e delle spese processuali. L'accusa aveva chiesto una pena di 20 anni di reclusione. Gli avvocati della difesa hanno annunciato l'intenzione di ricorrere in appello contro la sentenza di condanna. Tra le accuse nei confronti di Bujakera figurano la diffusione di notizie false e la contraffazione di prove. Il giornalista era stato arrestato l'8 settembre scorso dopo la pubblicazione su "Jeune Afrique" di un articolo a sua firma nel quale citava il presunto coinvolgimento dei servizi d'intelligence congolesi nell'assassinio di Cherubin Okende, oppositore politico ucciso due mesi prima dopo essere stato sequestrato da ignoti. (segue) (Res)