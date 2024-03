Congo-Kinshasa: condannato a sei mesi di reclusione giornalista che indagò sulla morte di un oppositore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ex ministro dei Trasporti e deputato membro di Insieme per la Repubblica, uno dei principali partiti di opposizione del Paese, Okende era stato sequestrato nel parcheggio della Corte costituzionale di Kinshasa. Il corpo di Okende è stato poi ritrovato, crivellato di proiettili, all'interno di un’auto con il motore e l’aria condizionata accesi. Di recente le autorità congolesi hanno dichiarato che la sua morte è dovuta ad un suicidio e hanno detto che misure severe saranno prese nei confronti di chi metterà in dubbio questa versione. Il 27 febbraio, per la settima volta, un giudice di Kinshasa aveva respinto la richiesta di libertà condizionata di Bujakera. (Res)