Infrastrutture: Ferrari (Webuild), dimensione ci dà vantaggio competitivo enorme (2)

- Secondo Ferrari, "la proposta che abbiamo fatto per lo Stadio di San Siro nasce da queste competenze: pensiamo di poter fare una proposta per vedere se nei prossimi anni si può ancora utilizzare lo Stadio Meazza, indipendentemente dalle scelte che faranno le due squadre di Milano". In merito al progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina, il Dg ha sottolineato che "è ancora fuori da piano, finché non ci sarà assegnato. Per i nostri ingegneri sarebbe il massimo, ne saremmo orgogliosi, anche perché stiamo realizzando circa 7 miliardi di euro di lavori in Sicilia, ma dal punto di vista dei numeri aggiungerebbe ben poco per la dimensione che abbiamo ormai raggiunto". (Rin)