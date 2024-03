Ue: ministri Esteri trovano accordo su sanzioni a coloni israeliani, si lavora sugli asset russi congelati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove sanzioni al movimento islamista palestinese Hamas, ma anche contro i coloni israeliani estremisti e violenti. I ministri degli Esteri europei, riuniti oggi per il Consiglio Affari esteri, hanno raggiunto un accordo politico per l'istituzione delle due misure restrittive. A confermarlo è stato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione di Bruxelles. Dopo che nell'ultimo Consiglio Affari esteri del 19 febbraio, ha ricordato Borrell, non c'era stata l'unanimità sulle sanzioni, con l'Ungheria che si opponeva alla loro adozione, "oggi gli Stati contrari hanno deciso che non si opporranno alla loro adozione". Il Consiglio Esteri dello scorso febbraio, infatti, non aveva cambiato le carte in tavola, lasciando che le misure di restrizione dei visti - che sono di competenza degli Stati membri - potessero comunque essere adottate dagli Stati Ue. (segue) (Beb)