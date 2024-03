Ue: ministri Esteri trovano accordo su sanzioni a coloni israeliani, si lavora sugli asset russi congelati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Borrell ha infatti confermato che la richiesta è arrivata da alcuni Stati membri che preferirebbero questa soluzione alla convocazione del Consiglio di associazione Ue-Israele. Soluzione che, come ha spiegato l'Alto rappresentante europeo, sarebbe sicuramente più semplice. Convocare il Consiglio di associazione, infatti, richiederebbe agli Stati membri europei uno sforzo ulteriore per trovare l'accordo sui temi da trattare. Questione delicata e resa ancora più complicata dopo la recente richiesta di Spagna e Irlanda di sospendere l'Accordo di associazione per il non rispetto dei diritti umani di Israele nella Striscia di Gaza. La richiesta di alcuni Paesi dell'Ue è stata quella di superare l'impasse proponendo la partecipazione al prossimo Consiglio Esteri sia del ministro Katz che del nuovo primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), ha specificato Borrell. Nel corso della giornata, però, si è parlato anche di Ucraina e del continuo sostegno che l'Ue vuole garantire a Kiev. I ministri degli Esteri europei hanno infatti confermato l'accordo sull'incremento del Fondo europeo per la pace di 5 miliardi di euro, portando la sua dotazione 2021-2027 a oltre 17 miliardi. (segue) (Beb)