Russia: Meloni, parole Salvini? Posizione governo molto chiara

23 luglio 2021

- In merito alla Russia "la posizione del governo è molto chiara, il centrodestra è una maggioranza molto coesa, come si dimostra nell'unico modo in cui si può dimostrare la coesione di una maggioranza, e cioè nella velocità di attuazione e nella chiarezza di attuazione della linea di un governo. Quello che noi abbiamo fatto in questo anno e mezzo con la velocità con cui lo abbiamo fatto, e la chiarezza che abbiamo dimostrato in politica estera, tutto questo racconta di una maggioranza coesa". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista che sarà trasmessa domani mattina ad "Agorà" su Rai3, a proposito delle parole di Matteo Salvini all'indomani del voto russo. (Rin)