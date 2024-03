Fisco: Marattin (Iv), da governo misure non adatte a crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A dispetto dei proclami del governo, la riforma fiscale è molto lontana dall'aver fatto la storia: per ora, ci si è limitati a misure di buon senso come riduzione di qualche sanzione e qualche norma procedurale". Lo ha detto Luigi Marattin, capogruppo di Italia viva in commissione Bilancio alla Camera, a "Zapping" su Rai Radio1. "Nei decreti attuativi della riforma fiscale c'è molto poco. Se parliamo della ciccia, c'è solo un decreto che dà 14.50 euro a mese in più e vale solo per un anno. Delle due l'una: o intendevano dare uno sconto di soli 14,50 euro al mese; oppure, se vogliono renderlo strutturale, è un problema perché il governo, nelle prossime leggi di Bilancio, si condanna a partire con un handicap. Abbiamo bisogno di un fisco che lasci produrre chi vuol produrre. Eppure, per effetto di questa riforma fiscale, se c'è un operaio o un impiegato che guadagnano 1.800 euro al mese e vogliono lavorare un po' di più, finiscono per guadagnare 1.730 euro al mese. Lavorano cioè di più per guadagnare meno. Sono misure non sono adatte a un paese, come l'Italia, che ha un bisogno dannato di crescere", ha concluso. (Rin)