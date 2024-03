© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri "Dialoghi sull'innovazione della Tuscia". sede della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, in via Fratelli Rosselli 4 a Viterbo (ore 15:30)- Convegno dal titolo "La biblioteca a tutto tondo: il punto di vista degli utenti". Università degli Studi Roma Tre, Aula Magna del Dipartimento di giurisprudenza con accesso da via Ostiense 161 a Roma (ore 15:00)- Presentazione della 424ma edizione della Fiera nazionale di Grottaferrata dedicata a cultura, enogastronomia, musica, convegni e dibattiti. Intervengono, tra gli altri, il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, e il sindaco di Grottaferrata, Mirko Di Bernardo. Palazzo Valentini in via IV Novembre 119 a Roma (ore 11:30) (Rer)