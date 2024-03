Dossieraggio: Ascari (M5s), serve precisare aspetti oggettivi, Dna e suoi vertici sono vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"E' necessario precisare alcuni aspetti oggettivi e incontestabili che riguardano l'inchiesta di Perugia sugli accessi abusivi, anche alla luce delle affermazioni fatte oggi dal dottor Laudati, indagato nell'inchiesta, e dal suo legale. Quello che non hanno detto è che, secondo le carte dell'inchiesta, Laudati è accusato proprio di aver confezionato atti di impulso ideologicamente falsi anche durante l'incarico di Melillo e nonostante la sua riorganizzazione", afferma in una nota la capogruppo M5s in commissione Antimafia, Stefania Ascari. "Laudati, coordinatore del gruppo Sos, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe formato atti per procurare danni a determinate persone. E' palese che se le accuse fossero confermate l'istituzione Dna e i suoi diretti superiori sarebbero vittime di questi eventuali reati. La serietà della vicenda impone rigore da parte di tutti, nell'interesse delle nostre istituzioni", conclude.