Libano: leader maronita Gemayel incontra ambasciatrice italiana Bombardiere

- Il leader del partito maronita libanese Kataeb, Sami Gemayel, ha incontrato l'ambasciatrice italiana Nicoletta Bombardiere, in occasione della conclusione della sua missione diplomatica in Libano.. Lo riferisce l'agenzia nazionale "Ani". Gemayel ha sottolineato "le posizioni del partito riguardo al dossier presidenziale e la necessità" di eleggere un presidente concordato da tutti i partiti, "lontano dall'approccio imposto seguito dal partito sciita filo-iraniano Hezbollah", e ha anche invocato "la necessità di proteggere il Libano da qualsiasi escalation e di raggiungere una soluzione globale per la regione". (Lib)