Armenia: premier Pashinyan, necessario tracciare confine preciso con Azerbaigian

- L'Armenia deve tracciare un confine più preciso con l'Azerbaigian nella provincia di Tavush per evitare la guerra. Lo ha affermato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. ""La nostra politica è prevenire la guerra, non permettere che scoppi. Pertanto, abbiamo deciso di concordare di tracciare una linea di confine più precisa in queste aree. Lo stiamo facendo non solo nell'interesse della Repubblica d'Armenia, ma anche per i villaggi di Voskepar e Kirants, per garantire la sicurezza" di queste aree, ha detto Pashinyan, citato dalla televisione pubblica armena, in un incontro con gli abitanti della provincia di confine. (Rum)