Gaza: Borrell, accordo politico fra Stati membri per nuove sanzioni a Hamas e coloni israeliani estremisti

- Nel corso del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles, i ministri europei hanno raggiunto l'accordo per imporre un regime di sanzioni ulteriore contro il movimento islamista palestinese Hamas e contro i coloni israeliani estremisti e violenti. Lo ha confermato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione di Bruxelles. "Nell'ultimo Consiglio non abbiamo ottenuto l'unanimità, quindi avevamo detto che ognuno poteva" attuare le sanzioni "per conto proprio", ha detto. "Ma il congelamento dei beni finanziari non può essere fatto individualmente, perché è una competenza dell'Unione, o si fa a livello dell'Unione o non si fa. D'altra parte", la sospensione dei visti "è di competenza degli Stati membri e tutti possono attuarla", ha aggiunto Borrell. (segue) (Beb)