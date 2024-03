Iveco: avviata transizione verso nuovo responsabile risorse umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group annuncia che Francesco Tutino, dopo aver contribuito in maniera significativa nel suo ruolo di Chief Human Resources & IT Officer alla riuscita dello spin-off e ai primi due anni di Iveco Group come azienda indipendente, assumerà un nuovo incarico in un altro settore industriale entro la fine del secondo trimestre di quest'anno. Fino ad allora – riferisce una nota – continuerà a svolgere il suo attuale incarico e a garantire la continuità. Il processo di ricerca per identificare la persona che succederà a Tutino è già iniziato, con la prospettiva di assegnare l’incarico entro la fine di questo periodo transitorio. Gerrit Marx, Amministratore delegato di Iveco Group, ha dichiarato: “Voglio ringraziare Francesco per la sua passione, determinazione e leadership. Si è dimostrato un membro fondamentale del Senior Leadership Team sin dalla creazione di Iveco Group come azienda indipendente nel 2021. Insieme, con tutto l’Slt, abbiamo creato le solide basi per l’esecuzione disciplinata dei nostri piani ambiziosi”. (Com)