Lavoro: ministero, confronto aperto sulla patente a crediti

- Si è tenuto oggi, presso la sala D’Antona della sede di via Flavia del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’incontro tecnico con le parti sociali e datoriali sulle specificità dell’introduzione della patente a crediti, prevista dal cosiddetto Dl Pnrr. Il confronto concreto – riferisce una nota – ha portato l’attenzione su molteplici aspetti derivanti dall’attuazione dello strumento, in vista di proposte emendative al provvedimento ora all’esame della Camera dei deputati: dall’ingresso delle imprese nel sistema alla loro qualificazione; dalla sostenibilità tecnica dell’infrastruttura sottesa alla comunicazione delle informazioni relative alla patente a crediti alla connessione tra illeciti e perdita crediti fino agli strumenti specifici per il loro recupero. La riunione, coordinata dal Capo di Gabinetto, Mauro Nori, sarà seguita da un prossimo incontro nella mattina di martedì 26 marzo, per il quale è previsto la possibilità di un anticipo. Resta salva la possibilità di un anticipo visto che lo sottolineiamo nella convocazione. L’intenzione resta infatti quella di mantenere aperto un dialogo fattivo e costante con le parti sociali e datoriali per raggiungere insieme l’obiettivo di un più effettivo contrasto agli infortuni nei luoghi di lavoro. (Com)