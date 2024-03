© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Confronto dal titolo "Praticare legalità e trasparenza negli enti locali. L'esperienza di Avviso Pubblico". Apre i lavori la presidente della commissione Trasparenza, Marta Bonafoni del Pd. Intervengono: la consigliera regionale del Pd, Eleonora Mattia, la consigliera delegata alla Trasparenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Tiziana Biolghini, il presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà, il presidente di Anci Lazio Riccardo Varone e l'assessore al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Tobia Zevi. Sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio (ore 17:30)VARIE- Presidio di protesta dei movimenti a sostegno della causa palestinese. Largo dello Scoutismo a Roma (ore 18)- Sopralluogo della commissione parlamentare Periferie allo stabilimento Mecs Village di Torvaianica, andato a fuoco lo scorso 9 marzo, alla vigilia del bando per l'assegnazione della struttura. A seguire la delegazione della commissione si reca presso un villino conficato alla mafia in via Braies, in località Infernetto. Partenza da Mecs Village di Torvaianica (ore 9:15)