Niger: delegazione Usa ha espresso preoccupazione su legami con Russia e Iran

- La delegazione statunitense che si è recata in visita in Niger la settimana scorsa, prima dell’annuncio sulla sospensione della cooperazione militare con gli Usa da parte della giunta militare salita al potere dopo il colpo di Stato dello scorso luglio, ha espresso “la preoccupazione” di Washington in merito ai “crescenti legami” del Paese con Russia e Iran. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, durante un briefing con la stampa. “Stiamo lavorando per trovare il modo di far rimanere le truppe statunitensi nel Paese”, ha aggiunto. (Was)