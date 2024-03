Firenze: Molteni, Pd in confusione, servitori dello Stato meritano rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È grave che il segretario del Pd di Firenze, Andrea Ceccarelli, per fare polemica sulla sicurezza in città e per coprire le inefficienze del Comune arrivi a chiedere la sostituzione del questore sulla base di non si sa quali motivazioni. “I servitori dello Stato meritano rispetto e vanno preservati da queste bassezze. Ceccarelli si scusi". Lo dichiara in una nota il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, che aggiunge: "Il Pd di Firenze parla di maggior presenza di agenti e militari sul territorio e ha il coraggio di farlo proprio ora che il nostro governo ha aumentato le risorse e ha rafforzato in tutta Italia le operazioni 'strade sicure' e 'stazioni sicure'. Eppure quando il Conte II aveva ridotto a Firenze e ovunque il contingente a disposizione, il sindaco Nardella e il Pd fiorentino erano stati zitti e buoni. La sicurezza è un tema delicato che meriterebbe un atteggiamento più responsabile e costruttivo". "Va osservato - conclude Molteni - che a Firenze per l'operazione 'strade sicure' nel 2021 c'erano 117 militari, scesi nel corso del 2022 a 60. A oggi sono 105 i militari in città. A breve, con le imminenti assegnazioni saranno 149, comprese le presenze specificatamente impegnate a presidio delle stazioni". (Rin)