Cybersicurezza: Pd, sostenere imprese con finanziamenti ad hoc

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "E' necessario sostenere le piccole e medie imprese e gli enti pubblici dagli attacchi hacker con finanziamenti ad hoc per adeguare le loro difese ad un modo criminale che ha maggiori mezzi a disposizione. Ad oggi le risorse a disposizione sono modeste: il Pnrr prevede una spesa complessiva di 623 milioni di euro sulla cybersicurezza". Lo dichiarano in una nota i deputati della commissione Trasporti della Camera, Andrea Casu, Anthony Barbagallo, Ouidad Bakkali, Valentina Ghio, Roberto Morassut e Matteo Mauri, che hanno presentato un'interrogazione al ministro dello Sviluppo economico, Adolfo Urso che risponderà domani alla camera. "Parliamo - spiegano - di una quota minima in confronto ai 41,3 miliardi di euro dati alla missione dell'innovazione digitale. Anche con gli ulteriori stanziamenti messi a disposizione dell'esecutivo che, secondo fonti di stampa sarebbero circa 240 mln di euro, siamo molto distanti dalle risorse necessarie indicate dalla strategia nazionale di cybersicurezza. Il governo deve garantire le adeguate risorse previste dalla strategia nazionale della cybersicurezza per dotare il sistema nazionale delle imprese e degli enti pubblici di strumenti necessari a sostenere il cambiamento non più rinviabile".(Com)