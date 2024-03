© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa al convegno "New human capital: strategie per i talenti tra wellbeing e people culture".Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47 (ore 11)L'assessora allo Sport Martina Riva prende parte alla conferenza stampa di presentazione della Wizz Air Milano Marathon.Palazzo marino, Sala Alessi (ore 11:30)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e la Vicesindaco Anna Scavuzzo intervengono all'incontro "La battaglia delle Donne per la Vita e la Libertà". Partecipano, inoltre, il direttore della Fondazione Feltrinelli Massimiliano Tarantino, l'attivista per i diritti umani e digitali Pegah Moshir Pour, la giornalista di SkyTg24 Liliana Faccioli Pintozzi e il giornalista del Corriere della Sera Giuseppe Sarcina.Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 (ore 19)REGIONEGli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca, Innovazione) partecipano al convegno "La ricerca clinica in Italia come risorsa per il Paese".Istituto Nazionale dei Tumori, via Giacomo Venezian, 1 (ore 9:30)Si riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli (ore 10)Conferenza stampa di Azione "Trenord, non ti scusiamo per il ritardo". Intervengono il consigliere regionale di Azione Massimo Vizzardi e i tutti segretari provinciali del partito.Palazzo Pirelli (ore 18)Il presidente Attilio Fontana, partecipa all'inaugurazione della mostra "Piero della Francesca il polittico agostiniano".Museo Poldi Pezzoli, via Alessandro Manzoni, 12 (ore 18:30)L'assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa, al concerto e alla cerimonia di consegna delle benemerenze civiche.Teatro Civico, via Kennedy, 3 Dalmine/Bg (ore 20:30).VARIEEvento “New MIND scapes” organizzato da Landlease. Intervengono, tra gli altri, Fabrizio Zichichi, Executive Project Director, Lendlease; Alberto Grando, Presidente Arexpo; Salvatore Amura, Amministratore Delegato, Valore Italia. Al termine dei lavori di presentazione con le Istituzioni, le amministrazioni locali, Arexpo e i partner privati, è previsto un press tour alla scoperta del nuovo quartiere di Milano, il Campus CIMA ITS MIND Academy, la nuova location per eventi Big Theatre, gli spazi retail e di coworking.Mind, uscita lato Mind della M1 stazione ferroviaria Rho Fiera (ore 10)Integrazione tra efficienza energetica e rinnovabili: il tassello mancante per la decarbonizzazione. Intervengono, tra gli altri: Luca Conti, ceo E.ON Italia; Roberto Conte, amministratore delegato, Iren Smart Solutions; Luca Matrone, head of Energy, Intesa Sanpaolo; Giorgio Fontana, ad Better City e head of energy transition services, PlenitudeCentro Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi 8 (ore 10)L'Osservatorio del Terziario di Manageritalia e la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo presentano Terziario e manifattura Insieme per la sfida della doppia transizione. Intervengono, tra gli altri: Gregorio De Felice, chief economist e responsabile Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo; Mario Mantovani, presidente Manageritalia.Sala convegni Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioioso 1 (ore 10:30)Si riunisce l'Assemblea generale di Aiop Lombardia, l'associazione che rappresenta 106 strutture della sanità accreditata operanti in Lombardia.Teatro del Casinò di San Pellegrino Terme/Bg (ore 11)Presentazione di AI-Entr4youth, il programma per l'Intelligenza Artificiale a scuola.Phyd, via Tortona 31 (ore 11)Seconda giornata di Next Milan Forum, organizzato da ISPI, Università Bocconi e Ocse. Intervengono, tra gli altri, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi e il fondatore di Satispay Alberto Dalmasso.Università Bocconi, aula Magna (ore 14:30)Evento "Volo umano spaziale: opportunità per le aziende italiane nella new space economy" organizzato dall'Aeronautica Militare in compartecipazione con Pwc Italia.Torre Pwc, Piazza Tre Torri, 2 (ore 15)Presentazione del Piano Industriale 2024-2028 e dei Risultati 2023 di Terna. È presente: Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di TernaHotel Principe di Savoia Piazza della Repubblica, 17 (ore 17:30) (Rem)