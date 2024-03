Gaza: Casa Bianca, operazione israeliana a Rafah sarebbe un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una operazione militare israeliana su larga scala nella città di Rafah sarebbe un errore. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Durante la telefonata di oggi, il presidente Joe Biden ha detto al premier Benjamin Netanyahu che la distruzione di Hamas è un obiettivo condiviso dai nostri Paesi, ma serve una strategia coerente e sostenibile”, ha detto, ricordando che Israele non ha ancora presentato un piano concreto per garantire la sicurezza dei civili e dei rifugiati che si trovano a Rafah. “Invece di fermarsi per valutare la situazione e decidere eventuali aggiustamenti, invece di concentrarsi sulla stabilizzazione delle aree che sono già state ripulite, il governo israeliano ora parla di una operazione militare su larga scala a Rafah”, ha spiegato, aggiungendo che una simile eventualità isolerebbe ancora di più Israele sul piano internazionale. (Was)