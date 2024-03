Turchia: Erdogan promette piena sicurezza ai confini entro estate contro il terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro l’estate la Turchia garantirà la piena sicurezza al confine con l’Iraq e porterà a termine il lavoro rimasto incompiuto in Siria, nell’ambito del contrasto al terrorismo. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato dall’agenzia di stampa “Iha”, al termine di un iftar con dei militari ad Ankara. “Un esercito forte e unito è per la nostra nazione il più grande sostegno. Non esitiamo a fare alcun sacrificio affinché il nostro esercito possa adempiere al suo dovere di difendere la patria nel miglior modo possibile”, ha affermato Erdogan, sottolineando che finora “è stato fornito ogni tipo di appoggio per garantire il successo nella difficile lotta contro le sanguinose organizzazioni terroristiche”. “Abbiamo iniziato a vedere i risultati positivi della nostra strategia di eliminare il terrorismo alla fonte, che abbiamo implementato pazientemente dentro e fuori i nostri confini. Con i nostri droni, le munizioni che produciamo e le nostre armi, troviamo i terroristi ovunque si trovino. Non permetteremo assolutamente a queste orde di assassini a contratto, che ora stanno morendo, alle strette e in via di estinzione, di prosperare e diventare nuovamente un problema per la nostra nazione”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Il nostro obiettivo è consegnare ai nostri figli una Turchia completamente libera dall’ombra oscura del terrorismo e con un futuro luminoso. Consideriamo la creazione di un clima libero dal terrorismo nella nostra regione come un debito non solo verso i nostri martiri, ma anche verso le generazioni future”, ha poi affermato Erdogan. (Tua)