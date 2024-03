Gaza: Biden chiede a Netanyahu di inviare delegazione a Washington per parlare di Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto al premier Benjamin Netanyahu di inviare una delegazione di funzionari a Washington nel prossimo futuro, per “ascoltare le preoccupazioni” del governo federale in merito ad una operazione militare su larga scala nella città di Rafah. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Il premier ha accettato”, ha aggiunto. (Was)