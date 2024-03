Russia: leader giunta militare del Niger si congratula con Putin per rielezione a quinto mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Abdourahmane Tchiani, presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), la giunta militare al potere in Niger, si è congratulato con Vladimir Putin per la sua rielezione per un quinto mandato alla guida della Federazione Russa. "Mi fa piacere trasmettere, a nome del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), del governo, del popolo nigerino e di me stesso, le mie sincere e calorose congratulazioni così come i miei migliori auguri per la sua nobile missione", afferma Tchiani in un messaggio indirizzato a Putin e citato dall'agenzia di stampa nigerina "Anp", nel quale auspica di collaborare con la Russia per ripristinare la propria sovranità e ribadisce la disponibilità delle autorità del Niger a collaborare con le controparti russe per rafforzare le relazioni bilaterali "già eccellenti". Putin ha vinto le elezioni presidenziali con l'87,3 per cento dei voti, seguito da Nikolaj Kharitonov del Partito comunista con il 4,3 per cento, Vladislav Davankov del Partito Nuovo Popolo con il 3,85 per cento e Leonid Slutsky del Partito liberaldemocratico russo con il 3,2 per cento. (segue) (Res)